Ludovic Orban, despre desemnarea Adinei Vălean drept comisar european: „Președinții celor două Camere vor primi joi adresa mea în care le-am solicitat audierea candidatului în comisiile de specialitate” (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a anunțat că preșdintele viitoarei Comisii Europene l-a anunțat oficial că a ales-o pe Adina Vălean drept candidat al României pentru funcția de comisar european pe Transporturi. În aceste condiții, prim-ministrul a precizat că a solicitat președinților celor două Camere ale Parlamentului audierea lui Vălean în comisiile de specialitate din cadrul Legislativului.

”A fost o comunicare oficială din partea președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că a decis selectarea doamnei Adina Vălean ca și candidat pentru postul de comisar european pe portofoliul de Transporturi.

Mâine dimineață, cei doi președinți ai celor două Camere vor primi adresa mea în care le-am solicitat audierea candidatului, în conformitate cu prevederile legale în comisiile de specialitate, Comisiile de Afaceri Europene ale celor două Camere. De asemenea, m-am consultat cu președintele Iohannis”, a declarat Ludovic Orban.

Referitor la faptul că cei de la USR susțin că nu au fost consultați cu privire la desemnarea candidatului pentru funcția de comisar din partea României, deși a existat o înțelegere cu PNL în acest sens, Ludovic Orban a precizat: ”A existat o înțelegere să avem o consultare, dar mai are să se deruleze procedura parlamentară de audiere. Noi am fost obligați să luăm această decizie sub imperiul urgenței. Nu noi suntem vinovați că timp de luni de zile bune fostul premier și fostul guvern și-au bătut joc de această procedură, s-au încăpățânat, în ciuda avertismentelor publice, să desemneze candidați care n-au trecut nici de calificări. Practic, am ajuns în situația asta nu din cauza noastră. Și oricum, este salutar că am reușit să obținem spijinul partenerilor, numai că am fost puși în situația în care a trebuit să desemnăm în regim de urgență canidatul pentru că la nivelul Parlamentului European deja sunt stabilite datele de audiere a candidaților în Comisia JURI și în comisia de specialitate. Eram în ceasul al 12-lea și nu aveam altă soluție”.