Ludovic Orban: Adolescenții sunt răspândaci de virus / Ministerul Educației trebuie să fie foarte sever și să se asigure că profesorii țin cursurile online (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat duminică, pentru B1 TV, că Guvernul a luat decizia trecerii tuturor școlilor în scenariul roșu, deci cu predare exclusiv online, deoarece copiii, chiar dacă nu dezvoltă forme grave de COVID-19, răspândesc virusul. E cu atât mai greu de identificat acest lucru, cu cât copiii care au coronavirus, în majoritatea cazurilor, sunt asimptomatici. Orban a mai spus că elevii nu se infectează la școală, dar se pot infecta în mijloacele de transport sau când nu sunt supravegheați.

Ludovic Orban a mai declarat că Ministerul Educației trebuie să fie foarte ferm și să se asigure că profesorii chiar țin cursurile online. Acesta a precizat că deja au apărut cazuri de cadre didactice concediate pentru că au refuzat să țină lecțiile pe internet.

„Totul depinde de evoluția pandemiei. Noi vrem ca elevii să revină la clase, dar nu putem face abstracție de ce se întâmplă. La școală nu se infectează, dar se infectează în alte locuri, când nu sunt sub supravegherea părinților, bunicilor sau a profesorilor. Sunt destule ocazii când tinerii se întâlnesc. Adolescenții, nu doar la noi, sunt răspândaci de virus. Ei nu dezvoltă forme grave. Marea majoritate nu prezintă simptome vizibile, dar transmit virusul. Nenorocirea e că primii care transmit virusul sunt părinții, bunicii, care pot fi afectați într-o măsură foarte mare. Am luat decizia de a le suspenda 30 de zile și din cauza transportului. Din păcate, transportul nu se desfășoară în condiții de protecție sanitară, iar în orașele mari, activitatea școlilor crește numărul persoanelor din transportul în comun și, implicit, mărește riscul de infecție. Ministerul Educației trebuie să fie foarte sever și riguros să se asigure că profesorii, învățătorii țin cursurile online, că evoluează, că-și îmbunătățesc cunoștințele digitale. Cei care și-au dorit au beneficiat vara de cursuri de îmbunătățire a competențelor digitale. Orice cadru didactic, în perioadă de pandemie, știe că poate ajunge să predea online. Deci e o chestiune de autoperfecționare pe care trebuie s-o aibă. Cei mai mulți o au, dar avem și unii conservatori. Au apărut cazuri de profesori cărora li s-au desfăcut contractele de muncă pentru că au refuzat să predea online”, a declarat premierul Ludovic Orban, pentru B1 TV.