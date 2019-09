Liderul PNL, Ludovic Orban, a comentat luni, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, situația din ALDE, în condițiile în care Teodor Meleșcanu, membru în partidul lui Tăriceanu, a fost propus de Viorica Dăncilă să preia conducerea Senatului, în locul șefului său de partid.

”Ceea ce s-a întâmplat astăzi la Senat a creat o bulversare totală a Parlamentului. La ora actuală ne punem întrebarea cu cine trebuie să stăm de vorbă la ALDE, dacă președintele partidului habar n-avea că un vicepreședinte al partidului este candidat la președinția Senatului”, a declarat Orban.

Liberalul a precizat că și la Camera Deputaților situația celor de la ALDE este foarte neclară.

”Și la Cameră a fost o stare foarte tensionată în grupul lor, în care era inclusiv posibilitatea de contestare a leadership-ului grupului, care, până la urmă s-a sistat prin plecarea tăriceniștilor din ședință, din câte am înțeles. E o stare destul de neclară”, a mai spus Ludovic Orban.

