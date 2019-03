Liderul PNL, Ludovic Orban, face apel la aleșii din celelalte partide să sprijine proiectul liberalilor privind alegerea primarilor din două tururi de scrutin.

Orban a susținut, luni, la Parlament că acest proiect ”conferă cu adevărat legitimitate primarilor” și a precizat că, în acest sens, este necesar orice sprijin, indiferent de formațiunea politică.

”Există proiectul de lege care este depus de PNL, care, din păcate, a primit aviz negativ în Comisia de administrație și Comisia juridică. Vom solicita - am mandatat grupul de la Cameră să solicite în plen retrimiterea la comisie în încercarea de obținere a unui raport favorabil, astfel încât să putem să revenim la acest sistem de alegere, care conferă cu adevărat legitimitate primarilor. Ne-am bucura ca orice fel de parlamentar, indiferent din ce formațiune politică este, să sprijine acest proiect de lege inițiat de PNL”, a declarat Ludovic Orban, potrivit HotNews.ro.

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat la sfârșitul săptămânii trecute că susține revenirea la alegerea primarilor în două tururi, pentru că sistemul cu un singur tur avantajează doar partidele mari.

“Noi susţinem că alegerea trebuie să se facă în două tururi. Când o să discutăm, dacă o să intre în discuţie legea de organizare a alegerilor locale, mai avem timp. Chestiunea asta pentru noi e un handicap, în timp ce pentru partidele mari este un avantaj nemeritat”, a spus Tăriceanu.

În acest context, Orban a declarat că așteaptă că cei de la ALDE să își țină promisiunea în momentul votului.

”Îi așteptăm să se țină de cuvânt, pentru că la Senat nu au respectat o declarație dată de un lider important al ALDE și au votat împotrivă”, a mai spus Ludovic Orban.

