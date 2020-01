Premierul Ludovic Orban a anunțat, vineri, după discuțiile cu președintele Klaus Iohannis, că s-a luat decizia că varianta cea mai bună pentru România este organizarea de alegeri anticipate.

”Președintele și cu mine am hotărât că cel mai bine este să organizăm alegeri anticipate. Românii au arătat clar, la referendum, la europarlamentare și la prezidențiale că nu mai vor PSD la putere. La ora actuală, Parlamentul este dominat de PSD și acționează ca o frână în calea demersurilor președintelui și ale Guvernului pentru a pune în practică voința oamenilor și este absolut necesar ca puterea să revină la popor și cetățenii să își aleagă reprezentanții astfel încât să existe în Parlament o oglindă fină a opțiunilor actuale ale cetățenilor români, care să ducă România în direcția bună, care să aibă o poziționare euroatlantică fermă (...) și care să permită o dezvoltare economică bazată pe investiții, pe creșterea productivității, (...) pe inovare, pe cercetare”, a declarat Ludovic Orban.

Întrebat dacă se gândește să își prezinte demisia, Ludovic Orban a spus că nu va dezvălui încă strategia luată în calcul.

”Vă dați seama că acum nu o să vă dezvălui strategia pe care am gândit-o. Cert este că am convenit împreună, președintele și cu mine, că asta este cea mai bună soluție pentru România”, a susținut Orban.

De asemenea, întrebat dacă o eventuală moțiune de cenzură depusă de PSD ar ajuta în perspectiva alegerilor anticipate, Ludovic Orban a răspuns: ”Vom găsi cele mai bune soluții pentru a determina declanșarea procedurii de anticipate”.

Referitor la un posibil calendar privind anticipatele, premierul a precizat că o variantă bună ar fi ca acestea să aibă loc în același timp cu alegerile locale.

„Ar fi util și bine să fie simultan cu localele, în cazul în care vom reuși să derulăm procedura necesară până la locale. Oricum, la o dată cât mai apropiată de locale, dacă nu va fi posibil odată cu localele”, a mai spus Ludovic Orban.

