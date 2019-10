Ludovic Orban: „Prima opțiune a PNL, alegerile anticipate. Dacă nu va exista o voință suficient de puternică, ne asumăm responsabilitatea guvernării” (VIDEO)

Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat marți că în cazul reușitei moțiunii de cenzură, prima opțiune a liberalilor este organizarea de alegeri anticipate, iar dacă acest scenariu nu se va concretiza, cei de la PNL sunt pregătiți să își asume responsabilitatea guvernării.

„Prima noastră opțiune deste de a da puterea cetățenilor, prin intermediul alegerilor anticipate. Vom susține acest punct de vedere.

În cazul în care nu va exista o voință suficient de puternică pentru alegerile anticipate, PNL își asumă responsabiliatea guvernării. (...)

În cazul reușitei moțiunii, președintele va declanșa consultările la Cotroceni, fiecare formațiune politică își va exprima punctul de vedere”, a declarat Ludovic Orban.

