Premierul Ludovic Orban a declarat că PNL susține alegerea primarilor în două tururi și chiar a depus în Parlament un proiect în acest sens și negociază cu parlamentari de la alte formațiuni pentru a obține susținerea acestora.

„PNL susține clar alegerea primarilor în două tururi, PNL susține alegerea președintelui de Consiliul Județean de către consilierii județeni, PNL are proiect de lege pentru creșterea reprezentării diasporei conform cu numărul de români cu domiciliul în străinătate, adică de la 6 la 15. Toate proeictele noastre care sunt depuse în Parlament sunt foarte bine cunoscute, încercăm să convingem orice partener să susțină aceste proiecte pentru a fi adoptate”, a declarat Ludovic Orban.

Întrebat dacă va reuși să treacă proiectul privind alegerea primarilor cât mai curând, dat fiind că legea electorală nu poate fi schimbată cu șase luni înainte de oranizarea alegerilor, liderul liberal a răspuns: „Vom vedea, e posibil să fie adoptate”.

