Ludovic Orban: Cel mai probabil, alegerile locale vor avea loc în data de 14 iunie (VIDEO)

Premierul interimar Ludovic Orban a declarat luni că, cel mai probabil, alegerile locale vor avea loc în data de 14 iunie.

Întrebat, după participarea la Adunarea Generală a Comunelor din România, în legătură cu data probabilă la care se vor organiza alegerile locale, Ludovic Orban a declarat: ”Primarii m-au întrebat când estimez că vor fi organizate alegerile locale și am răspuns că, cel mai probabil, în data de 14 iunie. Am și prezentat argumentele: pe 31 și pe 7 sunt sărbători creștine, Rusaliile, ar fi o impietate să organizez alegerile când sunt sărbători creștine, așa ceva nu se face. Atunci, termenul de 24 mai este unul destul de scurt și este cu mult timp înaintea încheierii mandatelor, așa că, cel mai probabil va fi data de 14 iunie”.

Anterior, premierul Ludovic Orban decalarase că obiectivul PNL este declanșarea alegerilor anticipate, procedurile în acest sens fiind în plină desfășurare. Liberalii vor, prin acest demers, să redea puterea în mâna oamenilor, a precizat liderul PNL.

”Suntem în procedură de declanșare a alegerilor anticipate. PNL are ca obiectiv buna guvernare a României, realizarea marilor reforme în educație, sănătate, ordine publică. Avem ca obiectiv realizarea unei creșteri economice rapide, bazate pe investiții, pe un parteneriat între Guvern și mediul privat care să asigure o dezvoltare rapidă a economiei românești.

Buna guvernare depinde de existența unui Parlament care să fie oglinda asipirațiilor poporului român.

PNL vrea prin, declanșarea anticipatelor, să dea din nouă puterea în mâna oamenilor.

Calendarul și procedurile aferente declanșării anticipatelor urmăresc doar acest obiectiv, cel de a oferi românilor puterea astfel încât ei să alegă un Parlament onest, corect, cinstit care să reprezinte cu adevărat ce își doresc românii de la puterea publică, de la Parlament și Guvern.

Toate procedurile care se vor derula de acum înainte se vor derula doar pentru a atinge acest obiectiv, a reuși îndeplinirea condițiilor constituționale care să permită președintelui dizolvarea Parlamentului și organizarea de alegeri anticipate”, a declarat Ludovic Orban.

