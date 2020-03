Ludovic Orban, premierul interimar, a declarat că alegerile locale vor avea loc, cel mai probabil, pe 28 iunie. Marți, el a chemat liderii partidelor parlamentare la consultări pe această temă, dar Marcel Ciolacu nu a onorat invitația.

„PSD a arătat că nu este un partid democratic, nu a fost prezent. Cu celelalte formațiuni politice, în urma analizei, a rezultat ca cea mai probabilă dată cea din 28 iunie. Noi aveam data de 14 iunie, dar am luat în calcul mai multe informații, cum ar fi creșterea temperaturilor, pentru coronavirus, ca să avem un impact minim asupra campaniei, am ținut cont de examenul de capacitate, de bacalaureat. Data de 14 și data de 21 ar fi pus probleme pentru că ar fi redus timpul de pregătire pentru examene. Nu va exista o interferență între procesul electoral și procesul de organizare a acestor examene”, a declarat Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.