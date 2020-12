Ludovic Orban: Alegerile de duminică, un punct de cotitură pentru România. Speranța va învinge scepticismul, certitudinea va înlocui nesiguranța (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban, președintele PNL, este de părere că duminică, când românii sunt așteptați la urne pentru a-și exprima opțiunea de vot la alegerile parlamentare, „vom fi puși în fața unei alegeri decisive pentru viitorul țării”.

Ludovic Orban, înainte de alegerile parlamentare de duminică: „Vin vremuri în care speranța va învinge scepticismul”

„Dragi români, alegerile de duminică sunt un punct de cotitură pentru România. Vin vremuri în care speranța va învinge scepticismul. Vă înțeleg nemulțumirile, ele sunt justificate într-o perioadă de neliniște greu de stăpânit, dar vă asigur că certitudinea va înlocui nesiguranța. Împreună am trecut printr-un an dificil. Imaginați-vă ce vom putea realiza în vremurile bune care vor veni. Cel mai bun lucru pe care putem să îl facem acum este să ne pregătim pentru ce urmează în era post-COVID. Cu susținerea Europei, am pregătit un plan pentru a dezvolta România, un plan pe care l-am adus în fața dumneavoastră, a tuturor”, a afirmat prim-ministrul, într-un mesaj video postat joi pe Facebook.

Ludovic Orban a subliniat nevoia de transformare a statului „în bine”.

„Înțeleg că oamenii pot avea îndoieli când vine vorba de intențiile sau abilitățile politicienilor de a face bine. Când zic că trebuie să facem politică altfel, mă refer la faptul că trebuie să transformăm statul în bine. Avem nevoie de un stat transparent, de un stat funcțional, de un stat corect, de un stat digitalizat. Avem nevoie de un stat care să angajeze doar oameni pregătiți, oameni care să fie promovați în baza meritelor, și nu în baza apropierii lor de partidele politice. Aceasta este prioritatea mea numărul 1 și vă asigur că mă voi ocupa personal de transformarea în bine a statului. Vreau să vă gândiți la noul stat ca la un catalizator al procesului de dezvoltare a României. Pentru că doar așa poate fi implementat planul nostru, iar aici vorbim despre un plan național, un plan de pe urma căruia vor avea de câștigat toți românii”, a mai adăugat Ludovic Orban.

Președintele PNL susține că implementarea planului național propus de liberali „va duce la creșterea rapidă a nivelului de trai”.

„Decizia de duminică este următoarea. Implementăm Planul Național de Dezvoltare? Facem saltul înainte? Sau rămânem pe loc? Nu numai că vom merge înainte, dar noi vă garantăm că nimeni nu va fi lăsat în urmă. Implementarea planului nostru național va duce la creșterea rapidă a nivelului de trai, și aici mă refer la pensionari, care mulți acum o duc de pe o zi pe alta. Mă refer la tineri, care vor o educație mai bună și speră la cariere promițătoare aici, în România. Mă refer la angajați, care se gândesc la locuri mai bune de muncă, la salarii mai mari. Mă refer și la românii în căutarea unui loc de muncă, care merită să își găsească un loc de muncă și un salariu decent. Mă refer la cuplurile tinere, care încă ezită dacă să își întemeieze sau nu o familie. Am ceva important să le spun și românilor din diaspora. Prin Planul nostru de dezvoltare, îmi propun să inversez exodul creierelor, să aduc înapoi românii talentați și bine pregtiți”, a mai spus Ludovic Orban.