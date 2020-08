Ludovic Orban: Alegerile locale se pot ține fără niciun fel de probleme în 27 septembrie. Numai PSD se poate gândi la amânare – își imaginează că pot să rămână la putere neținând alegerile (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a făcut o nouă serie de precizări cu privire la alegerile locale din 27 septembrie 2020, sâmbătă, când a subliniat că nu se pune problema ca scrutinul să fie amânat, în ciuda solicitărilor făcute de Marcel Ciolacu, președintele PSD. Guvernul a pregătit deja un ordin care stabilește toate normele de protecție sanitară, potrivit B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.