Ludovic Orban, despre alegerile locale: „Am dispus toate măsurile, astfel ca oamenii să voteze în siguranță”

În cursul zilei de marți, premierul Ludovic Orban a explicat faptul că Guvernul a adoptat toate măsurile de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2, atât pentru organizarea alegerilor cât și pentru desfășurarea activității elevilor în școli.

„Copiii sunt mai în siguranță la școală”

Mai mult decât atât, premierul este de părere că elevii nu au de ce să se teamă atunci când merg la școală, pentru că este unul dintre locurile în care sunt în siguranță:

„Noi am adoptat toate măsurile pentru a reduce aproape de 0 riscurile, atât cele privitoare la exercitarea dreptului la vot, cât și riscurile revenirii la școală.Mai repet ceea ce am spus cu fiecare ocazie: copiii sunt mai în siguranță la școală, pentru că sunt sub supravegherea cadrelor didactice, păstrează distanță, poartă mască și riscul de infectare este minim.”, a declarat premierul Ludovic Orban.

Votul în siguranță

Despre respectarea măsurilor impuse și prevenirea răspândirii noului virus la vot, Ludovic Orban a explicat:

„În ceea ce privește riscul îmbolnăvirii în cadrul procesului electoral, am dispus toate măsurile, astfel ca oamenii să voteze în siguranță și respectarea măsurilor pe care le-am impus va conduce la un vot în siguranță, astfel încât să ducă aproape la 0 riscul de îmbolnăvire.”, a declarat premierul.

România nu revine la starea de urgență

În cursul zilei de marți, premierul Ludovic Orban a explicat că pentru moment nu se pune problema revenirii României la starea de urgență. Mai mult decât atât, acesta a acuzat că informațiile lansate în spațiul public cu privire la o posibilă revenire la starea de urgență sunt ”o temă de campanie inventată de PSD”. Obiectivul Guvernului este ”revenirea la normalitate”, a mai spus prim-ministrul.