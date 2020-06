Ludovic Orban: Am convenit asupra datei de 10 iulie ca termen pentru stabilirea candidaților PNL pentru alegerile locale (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a anunțat, luni, la finalul ședinței Biroului Politic al PNL, că liberalii au decis ca până la data de 10 iulie să stabilească lista candidaților partidului pentru alegerile locale.

”Am stabilit termenul de 10 iulie ca termen pentru stabilirea candidaților partidului pentru funcții de președinte de consiliu județean și de primar în fiecare localitate.

Am discutat despre pregătirea programului de dezvoltare locală, program cu care se va prezenta echipa de candidați ai PNL în fiecare localitate și județ și corelarea programelor de dezvoltare locală, cu programele guvernamentale, cu cele finanțate din fonduri europene și care pot să creeze efecte benefice pentru comunitățile locale”, a anunțat Ludovic Orban.

În acest context, liderul PNL a subliniat că liberalii își mențin susținerea pentru Nicușor Dan drept candidat pentru funcția de primar general al Capitalei.

”O să mai purtăm discuții cu partenerii de dreapta. Indiferent care va fi formula, o decizie este clară: noi îl susținem pe Nicușor Dan. În ceea ce privește formula finală la nivelul sectoarelor și al consiliilor locale din București, când vom ajunge la o formă de înțelegere, o vom face publică”, a precizat Orban.

Premierul a vorbit și despre o serie de măsuri guvernamentale care au fost luate în discuție în ședința de luni a liberalilor.

”Am discutat câteva măsuri guvernamentale importante. Programul de extindere a distribuției de gaze naturale, prin înființarea de distribuții de gaz natural în localități. Programul va beneficia de finanțare de un miliard de euro – 200 de milioane de euro în cursul acestui exercițiu financiar, 800 de milioane de euro – în exercițiul financiar multianual 2021-2027. (...)

Am discutat de programul care este finanțat prin POIM, de extindere a rețeleleor de distribuție de apă și canal. Am asigurat cofinanțare de 6% pentru societățile care urmează să implementeze aceste proiecte finanțate prin fonduri europene prin POIM. (...) În ciuda eforturilor făcute la nivel guvernamental, aceste proiecte nu au ajuns la semnarea contractelor de finanțare, mai ales în județe finanțate de PSD. Fac un apel către agențiile de dezvoltare intracomunitară (ADI), către toți președinții de consilii județene și primarii să urgenteze semnarea acestor proiecte ca românii din mediul rural să beneficieze de condiții decente. E păcat să ratăm fondurile pe care le avem la dispoziție", a declarat Orban.

