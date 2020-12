Ludovic Orban a declarat, luni seară, după ședința Biroul Politic Naţional al PNL, ca propunerea de premier a partidului să fie Florin Cîțu.

„Am convocat reuniunea Biroul Politic Naţional al Partidului Național Liberal (PNL) pentru a decide propunerea partidului pentru funcția de prim ministru. Cu o singură abținere, Biroul Politic Național al PNL a decis ca propunerea noastră pentru funcția de premier să fie Florin Cîțu”, a spus Orban.

De asemenea, în cadrul reuniunii Biroul Politic Naţional au fost stabilit partenerii posibil cu care PNL negociază formarea unei majorități parlamentare pentru susținerea Guvernului, respectiv USR Plus, UDMR, și se vor purta discuții și cu Grupul minorităților din Camera Deputaților.

„Există șansa de formare a unei majorități parlamentare pe baza rezultatelor pe care le avem în acest moment. Este indicat clar posibilitatea de formare a unei majorități. De asemenea, am decis formarea unei echipe de negociere care să fie condusă de președintele partidului și de primul ministru pe care l-am propus, care să negocieze programul de guvernare, formula de Guvern și, evident, vom avea discuții legate și de Parlament”, a mai afirmat liderul PNL.

Cât despre cum s-a ajuns la alegerea lui Florin Cîțu pentru nominalizare, Ludovic Orban a confirmat că șeful statului și fostul premier au decis să scrie fiecare pe o foaie pe cine preferă, iar numele a fost același.

„Nu este întâmplătoare această nominalizare. Va urma o perioadă dificilă în care este nevoie de o bună cunoaștere a administrației, a finanțelor publice, este nevoie de un premier care să aibă credibilitate în fața mediului de afaceri, în fața instituțiilor financiare internationale. Să nu uităm că domnul ministru Cîțu a purtat negocieri extreme de importante cu partenerii europeni. De asemenea, a purtat negocieri importante cu instutuții international. Domnul ministru Cîțu a reușit alături de Banca Națională, de Guvern, să mențină ratingul de țară într-o situație extrem de dificilă pentru România. Domnul ministru cunoaște foarte bine care sunt problemele cu care ne-am confruntat în perioada guvernării și, în mare parte, are și pregătite soluții, care multe dintre ele se derulează în continuare”, a precizat Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.