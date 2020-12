Ludovic Orban: Am decis închiderea școlilor, pentru că a existat o tendință de creștere a numărului de infectări. Am avut estimări că vom ajunge la 50.000 de cazuri/zi

„Noi ne dorim ca elevii să revină în clase, atunci când contextul epidemiologic va permite acest lucru”, a declarat, marți, premierul Ludovic Orban, pentru ziare.com. Șeful Guvernului a explicat că riscul de infectare cu coronavirus în școli era mic, dar problema ținea de alte activități conexe.

Ludovic Orban a explicat de ce în România s-au închis școlile

Întrebat de ce Guvernul a decis închiderea școlilor și trecerea în învățământ online, în condițiile în care alte state europene au păstrat, totuși, unitățile de învățământ deschise, Ludovic Orban a răspuns: „Multe state au spus, initial, ca nu inchid scolile si, pana la urma, le-au inchis. Am luat decizia de a suspenda cursurile, pentru ca a existat o tendinta de crestere a numarului de cazuri, care era ingrijoratoare. Au fost estimari ca vom ajunge la 30.000 de cazuri pe zi, altele la 50.000 de cazuri pe zi. A fost o perioada de aproximativ zece zile in care am observat aceste lucruri. Atunci, am luat aceste decizii, nepopulare, ce-i drept”.

Liderul PNL a remarcat apoi faptul că politicienii care i-au criticat pentru decizia de a deschide școlile i-au atacat apoi pentru că le-au închis.

Orban a mai spus că șansele ca un copil să se infecteze la școală erau destul de mici, căci era mereu sub supravegherea cadrelor didactice și trebuia să respecte regulile. Problema era că, după ore, copiii erau luați de părinți și bunici „și se duceau nesupravegheați în alte locuri”.

„Apoi, parintii si bunicii produceau aglomeratie la portile scolilor. Va amintiti imaginile cu parinti care nu purtau masca sau o purtau necorespunzator. Mai era si aglomerarea mijloacelor de transport public, care puteau deveni un factor de infectare”, a explicat Ludovic Orban, pentru ziare.com.

Orban a precizat că ei își doresc să redeschidă școlile cât mai repede, dar asta depinde și de evoluția epidemiei de coronavirus.

Ludovic Orban: Restricțiile se impun acolo unde riscul de răspândire a coronavirusului e mai mare

Duminică, într-o intervenție pentru RTV, șeful Guvernului a explicat condițiile în care se impun restricții.

„Deciziile de restricționare se iau unde e riscul mai mare de îmbolnăvire, cum am luat, de exemplu, decizia privind suspendarea evenimentelor private. Noi am constatat, în septembrie, că cea mai mare rată de răspândire a virusului era în aceste evenimente private. Acolo se adunau mulți oameni care nu se protejau și răspândeau virusul. Măsruile trebuie luate și în funcție de situația specifică din fiecare țară, care sunt activitățile cu cel mai mare risc de transmitere a virusului”, a afirmat Ludovic Orban.

Anterior, el susținuse că PNL a luat măsuri de protejare a sănătății oamenilor chiar dacă asta a însemnat să piardă voturi: „Măsurile pe care le luăm nu au legătură cu alegerile. Am luat măsuri severe, chiar cu riscul de a pierde voturi. Am luat măsuri în primă fază care era aplicabile la nivel local în funcţie de rata de infectare, după care am mai luat un set de măsuri naţionale, care au generat nemulţumire din partea multor români”.