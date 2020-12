Ludovic Orban: "Am decis să continuăm discuţiile pentru formarea unei majorităţi parlamentare" / "Variantele sunt pe masă"

Președintele PNL, Ludovic Orban, a precizat joi că toate variantele pentru formarea unui nou Guvern sunt pe masă în contextul reluării negocierilor între liberali, USR PLUS și UDMR:

“Am decis să continuăm discuţiile pentru formarea unei majorităţi parlamentare care să ducă la învestirea unui Guvern. Nu am stabilit un termen limită. Am stabilit să continuăm discuţiile. Vom comunica rezultatul pe măsură ce se ajunge la înţelegere pe diferite teme. Variantele sunt pe masă”, a declatat Ludovic Orban.

Ludovic Orban a declarat miercuri, după şedinţa conducerii liberale, că mandatul PNL la negocierile pentru formarea unei coaliţii guvernamentale include două variante - Florin Cîţu premier şi Ludovic Orban preşedinte la Cameră sau Orban premier şi Cîţu preşedinte la Senat. Liderul liberalilor a precizat că votul dat în Biroul Permanent Naţional a fost un vot în unanimitate.

Pe de altă parte, USR-PLUS a validat în şedinţele conducerii celor două partide ca în mandatul de negociere să fie două variante şi anume Florin Cîţu să fie premier, PNL să aibă şefia Senatului, iar Dan Barna să fie preşedinte al Camerei Deputaţilor sau Dacian Cioloş să fie premier, iar PNL să aibă conducerea ambelor Camere ale Parlamentului.

Pe de altă parte președintele UDMR, Kelemen Hunor, a precizat că în cazul în care USR alege şefia Camerei Deputaţilor, UDMR o poate lua pe cea a Senatului sau invers, dacă USR alege preşedinţia Senatului, atunci UDMR o poate prelua pe cea a Camerei, pentru a fi un echilibru şi a creşte nivelul de încredere.

