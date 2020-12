Ludovic Orban: Am decis să demisionez din funcția de prim-ministru tocmai pentru a facilita negocierile post-alegeri / Obiectivul principal, acela de a ține PSD în afara guvernării, a fost atins

Ludovic Orban a subliniat că va rămâne președinte al PNL și va coordona „eforturile de constituire a unei majorități parlamentare de centru-dreapta”.

Ludovic Orban: „Îmi închei mandatul de Premier după mai bine de un an de provocări majore pentru România”

„Am luat astăzi decizia de a îmi depune mandatul de Prim-Ministru. Voi rămâne președinte al Partidului Național Liberal și voi coordona eforturile de constituire a unei majorități parlamentare de centru-dreapta. Doresc, în primul rând, să mulțumesc tuturor românilor care au participat la alegerile parlamentare și, în special, celor care au încredițat votul lor candidaților susținuți de PNL. Responsabilitatea de care ați dat dovadă mergând la vot și opțiunea pe care ați exprimat-o în majoritate ne permit să privim cu optimism spre viitor”, a scris Ludovic Orban, luni seară, pe Facebook.

Chiar dacă procentul obținut de PNL este sub așteptările liberalilor, spune Ludovic Orban, „putem spune că obiectivul principal, acela de a ține PSD în afara guvernării, a fost atins. Noul parlament va putea genera o coaliție a forțelor de centru-drepta care să fie învestită la guvernare de președintele Klaus Iohannis. România va beneficia, astfel, de un guvern responsabil și cu susținere parlamentară solidă pentru a valorifica oportunitățile de dezvoltare oferite de Uniunea Europeană. Partidul Național Liberal va juca un rol central în constituirea acestui Guvern”.

„Îmi închei mandatul de Premier după mai bine de un an de provocări majore pentru România. Un an în care ne-am confruntat împreună cu o pandemie și o criză economică fără precedent. Plec de la conducerea Guvernului cu conștiința datoriei împlinite față de România. Împreună cu echipa de miniștri, am făcut tot ce a fost omenește posibil să trecem țara cu bine prin această perioadă dificilă. Vreau să vă asigur încă o dată că toate deciziile noastre au avut ca unic scop protejarea sănătății și a bunăstării românilor”, a adăugat liderul liberalilor.

Cu această ocazie, el le-a mulțumit „tuturor celor care au contribuit la buna guvernare a României în vremuri de criză”.

„Sper că mulți dintre aceștia se vor regăsi și în componența viitorului guvern pentru a-și putea continua munca excelentă. Îi asigur că vor avea întotdeauna în mine un partener loial, atât la conducerea PNL, cât și în Parlament. Interesul României a fost și va rămâne pentru mine deasupra interesului PNL sau al meu personal. Am decis să demisionez din funcța de Prim-Ministru tocmai pentru a facilita negocierile pentru formarea unei noi majorități parlamentare. Am convingerea că, împreună cu partenerii din celelate partide de centru-dreapta, vom reuși să generăm acel guvern de la care românii așteaptă un salt în dezvoltarea României”, a mai spus Ludovic Orban, președintele PNL.