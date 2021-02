Ludovic Orban: Am demarat procedura privind revocarea Avocatului Poporului (VIDEO)

Birourile Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului s-au reunit marți în ședință, pe ordinea de zi fiind și revocarea din funcție a Renatei Weber, Avocatul poporului. Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban a anunțat că în Parlament a fost demarată procedura pentru revocarea din funcție a Avocatului Poporului, Renate Weber.

„Am demarat procedura privind revocarea Avocatului Poporului. Este o procedură privitoare la revocarea Avocatului Poporului, este o procedură care în legislatura trecută a fost demarată de gruprurile parlamentare ale PNL, solicitarea grupurilor parlamentare, formulată în legislatura trecută, nu a fost trimisă spre comisiile juridice.

Birourile Permanente reunite au refuzat să deruleze procedurile din LEgea Avocatului Poporului și procedurile regulamentare. La baza sesizării se află atât vechea sesizare a grupurilor parlamentare ale Partidului Național Liberal, cât și o sesizare depusă de colegul meu, deputatul Florin Roman, care a fost însușită și susținută și de grupurile parlamentare din Cameră și Senat ale USR-PLUS și ale Partidului Național Liberal.

Urmează ca în termen de cel mult două săptămâni, Comisiile juridice să analizeze această solicitare, se părecinte un raport care să fie transmis plenului”, a anunțat Ludovic Orban, în cursul zilei de marți, la Palatul Parlamentului.

