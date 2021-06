Ludovic Orban: “Am dreptul să fac campanie la toți cei care vor fi delegați la congresul pentru conducerea PNL. Sunt convins că sunt un președinte mai bun decât contracandidatul meu”

Ludovic Orban a precizat vineri, aflat în comuna Bumbești Pitic, județul Gorj, pentru a susține candidații la alegerile locale, că este dreptul său să facă campanie la toți cei care vor fi delegați la congresul pentru conducerea PNL.

“Aici eu am un punct de încredere diferit. Fiecare delegat care participă la Congres are dreptul să decidă conform propriilor valori, conform propriului discernământ cu cine votează la funcția de președinte al PNL. Sigur, că sunt colegi care și-au exprimat o opțiune, le respect opțiunea este dreptul fiecăruia de a avea opțiuni, dar și eu am dreptul să fac campanie la toți cei care vor fi delegați la congres. În județul Gorj am fost prezent în foarte multe momente importante în ultimii 20 de ani.

Cunosc foarte mulți membri ai PNL,a m fost aproape în toate campaniile electrorale care s-au desfășurat. Am o relație foarte bună cu foarte mulți colegi liberali. Sunt convins că voi lua votuld e la colegi”, a precizat Ludovic Orban.

Acesta a subliniat că în ultimele trei săptămâni a făcut campanie pentru candidații care vor participa la alegerile locale parțiale:

“Ultimele trei săptămâni le-am dedicat mai ales susținerii candidaților PNL în alegerile locale anticipate, sunt 34 de localități și mi-am orientat calendarul de deplasări în special către acestea. Statutar, sunt alegeri la nivel local, apoi are loc conferința județeană la care se alege echipa județeanăd e conducere, după care fiecare candidat vine în filiale și își prezintă moțiunea și colegii directori județean supune la vot dacă suține ambele moțiuni, o moșiune, trei moțiuni. Susținerea înseamnă că filila susține acea moțiune, nu că va vota în bloc fiecare candidat. Pentru a putea candida este nevoie ca minim 10 filiale să susțină o moțiune”, a declarat Ludovic Orban.

Acesta a precizat că a colaborat și areo relație bună cu președintele PNL Gorj, Dan Vîlceanu.

“Inclusiv cu domnul președinte Vâlceanu noi avem o relație foarte bună, am colaborat, domnul âlceanu a fost în echipa care s-a ales la Congresul din 2017. Faptul că are o opțiune este dreptul fiecărui coleg să aibă o opțiune. Oricum eu sunt convins că sunt un președinte mai bun decât contracandidatul meu”, a spus Ludovic Orban.

