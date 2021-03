Ludovic Orban: Am făcut pași înainte în finalizarea PNRR. Mai sunt 2 - 3 măsuri încă în discuție. Planul, fundamental pentru procesul de reformă și investiții (VIDEO)

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că membrii coaliției de guvernare au făcut pași importanți în finalizarea Planului Național de Redresare și Reziliență. Acesta a punctat că planul e fundamental pentru procesul de reformă și investiții.

„Principalul subiect de discuție din cadrul coaliției a fost structura PNRR, practic cum urmează să fie utilizați banii. Am făcut pași înainte față de polizițiile formațiunilor, am discutat toate punctele și într-un timp cât mai scurt posibil vom ajunge la o formă pe care să o putem discuta cu președintele României și să o trimitem Comisiei Europene. Mai sunt anumite lucruri care trebuie alocate și vreo 2 - 3 măsuri încă în discuție. Există o propunere de a finanța și activitatea unor ONG-uri, dar trebuie mai serios argumentată, pe ce tipuri de acrivități.

Prima opțiune a PNL e să finalizăm acest plan, că e, din punctul nostru de vedere, fundamental pentru susținerea procesului de reformă și investiție”, a declarat președintele PNL.

