Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a declarat sâmbătă, la Botoșani, că alegerile parlamentare nu au fost câștigate de PNL, nu din cauza PSD, ci din cauza pandemiei de COVID-19, pe care a catalogat-o drept cea mai gravă criză cu care s-a confruntat România în ultimii 50 de ani:

"Nu am câștigat alegerile pentru Parlament. De ce nu le-am câștigat? În 31 de ani nicio formațiune de dreapta nu a reușit să dărâme un guvern aparținând FSN-FDSN-PDSR-PSD. Noi am reușit acest lucru, ama vut strategia ca după prezidențiale să declanșăm alegeri anticipate, pentru că era cel mai potrivit moment după victoria la prezidențiale.

Am și făcut primul pas pentru provocarea anticipatelor, din păcate ne-a apărut lebăda neagră, apariția pandemiei. Practic am fost obligați să guvernăm România în cea mai grea perioadă care a existat după Revoluție, poate cea mai grea perioadă din ultimii 50 de ani. Ne-am confruntat cu o pandemie care a lovit întreaga lume, în care întregul sistem de sănătate din România era complet nepregătit.

Nimeni nu a avut rețete pregătite, soluții de state și toți am trebuit să inovăm, să improvizăm, să luăm decizii ale căror efecte nu erau previzibile. Pe noi nu ne-a învins PSD, nu am câștigat alegerile din cauza pandemiei, din cauza faptului că aproape un an de zile a trebuit să guvernăm în condiții extreme. Am avut secetă, am avut inundații și am acționat într-un mediu de ostilitate maximă. Am avut timp de aproape un an de zile interdicția de a organiza concursuri în funcții publice, o decizie ticăloasă a PSD-ului, luată pentru a împiedica împrospătarea corpului funcționarilor publici, în mare parte corpul funcționarilor publcii nu ne-a fost prieten", a declarat Ludovic Orban.

Acesta a precizat că la negocierile pentru formarea coaliției a fost lăsat singur de o parte a liderilor PNL, dar că a reușit cu toate acestea să pună în practică mandatul ăncredințat pentru formarea Guvernului:

"Președinte PNL a fost lăsat singur la negocierile pentru formarea acestei coaliții și negocierile pentru formarea Guvernului, părăsit de Rareș Bogdan, de Raluca Turcan, de Robert Sighiartău, care nu numai că m-au părăsit în timpul negocierilor ci au încercat să provoace convocarea nestatutară a unui birou politic național în pline negocieripentru a arunca în aer formarea coaliției. În cele mai dificile negocieri pe care le-am avut vreodată în 30 de ani, PNL este principalul partid de guvernământ, avem premier, avem președintele României, avem președintele Camerei Deputaților, iar reprezentarea PNL este conformă cu mandatul care mi-a fost dat la negocieri și anume ponderea pe care o avem în cadrul coaliției", a declarat Ludovic Orban.