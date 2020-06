Ludovic Orban: Am găsit proiecte într-o stare revoltătoare, miliarde de euro pe care trebuia să le absorbim de 4 ani. Căutăm soluții (VIDEO)

Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, luni, că România a avut în ultimii ani la dispoziție miliarde de euro pentru diverse proiecte, dar nu le-a folosit din cauza birocrației nesfârșite și a dezinteresului. Acum, Guvernul PNL încearcă să deblocheze anumite proiecte, lăsate de guvernarea social-democrată „într-o stare absolut revoltătoare și penibilă”, pentru ca România să nu piardă banii de tot.

Ludovic Orban: Stăm acum, pe ultima sută de metri, și încercăm să găsim soluții ca să utilizăm banii europeni

Premierul Ludovic Orban a declarat că Guvernul pe care îl conduce depune eforturi pentru a debloca mai multe proiecte, astfel încât România să nu piardă fonduri europene. Am avut banii la dispoziție de mulți ani, dar birocrația, dezinteresul și licitațiile cu anii ne-au ținut pe loc, a explicat șeful Guvernului.

„În ceea ce privește fondurile europene, până în 4 noiembrie au fost decontate 5,3 miliarde de euro, iar în șapte luni au fost decontate două miliarde de euro. Sigur, avem un ritm inegal, dar sunt situații pe care nu ni le-am dorit. De exemplu, pe POIM, foarte mare parte din bani sunt banii pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare, ceilalți sunt bani pe infrastructură de transport. Pe programul POSDRU II de Mediu, pe extinderea rețelelor de apă și canalizare, nu se făcuse aproape nimic până am ajuns noi. Noi am rezolvat problema cofinanțării, de 6% pentru societățile de apă, noi am rezolvat problema includerii ca eligibile a costurilor neeligibile rezultate în urma creșterii costurilor forței de muncă datorate OUG 114 pentru partea de construcții, noi am rezolvat alte proceduri, numai că nu putem să facem singuri aceste proiecte, atât timp cât ABI-urile, care sunt coordonate de baroni PSD, nu se mișcă în direcția asta și nu au niciun fel de interes în a semna contractele de finanțare și a demara proiectele. Nu putem să facem în locul lor. Asta este”, a declarat premierul Ludovic Orban.

„Am asistat la primul contract semnat de domnul ministru Boloș cu semnătură electronică. S-a introdus și se va stabili semnătura electronică. Toate procedurile de derulare a proiectelor se vor derula online. Nu există pentru mine zi în care să nu încercăm să deblocăm proiecte care, credeți-mă, au fost lăsate într-o stare absolut revoltătoare și penibilă. Miliarde și miliarde pe care trebuia să le absorbim acum 2 - 3 - 4 ani. Stăm acum pe ultima sută de metri și încercăm să găsim soluții ca să utilizăm acești bani fie pentru infrastructură, fie pentru companii”, a mai precizat acesta.

Ludovic Orban: Sunt licitații care au durat cinci ani. Cum să construiești infrastructură?

Premierul a insistat că România a pierdut sute de milioane de euro din cauza birocrației și a licitațiilor care durează cu anii. Acesta a mai precizat că Guvernul încearcă acum să recupereze timpul pierdut pentru a nu pierde și alte fonduri europene.

„Despre infrastructura de transport: am adoptat Ordonanță de Urgență înainte de moțiunea de cenzură, vă aduceți aminte, când am fost atacați că am adoptat foarte multe OUG, care să clarifice termenele limită pentru fiecare procedură. Sunt licitații care au durat cinci ani de zile. Cinci ani de zile! Voi nu vă puteți imagina... Cum să construiești infrastructură?

Noi am pierdut, anul trecut, 300 de milioane de euro din Connecting Europe Facility pentru că nu s-au încheiat două licitații care începuseră cu patru ani înainte, pe tronsoane de cale ferată. Deci am introdus reglementările pentru a simplifica și a reduce la maximum posibil termenele și a responsabiliza. Bineînțeles că a fost declarată neconstituională, că a fost atacată la CCR de Curtea Supremă. O să revenim asupra ei și o să adoptăm tot ce nu a fost declarat neconstituțional”, a declarat apoi Orban.