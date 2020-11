Premierul Ludovic Orban a vizitat, alături de primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, spitalele din București. La finalul zivitezi, primul-ministru a oferit o serie de declarații. Totodată, el a precizat faptul că s-au verificat și oportunitățile pentru creșterea numărului de paturi de terapie intensivă.

„Am inventariat posibilitatea creșterii numărului de cazuri la terapie – intensivă, la Spitalul Malaxa, unde au nevoie de o instalație de alimentare cu oxigen, pentru a putea pune în funcțiune încă cinci paturi de ATI.

La Spitalul Sf. Ștean am avut o discuție cu managerul, se va inventaria situația și se va vedea dacă există posibilitatea creșterii numărului de paturi. Ne-am interesat și privitor la funcționarea instalaților, situația contractelor de mentenanță, de service, dacă s-au efectuat toate avizările”, a precizat Ludovic Orban.

Întrebat dacă au existat nreguli la spitalele vizitate, premierul a precizat că nu. „Nu, la Colentina situația este în regulă, la Sf. Ioan este înregulă”, a dăugat el.

