Ludovic Orban: „Am lansat, așa cum am promis, apelul de proiecte pentru înființarea de distribuții de gaz natural”

Primul ministru, Ludovic Orban a detaliat în cursul zilei de sâmnătă, prezent la Arad, cum a fost împărțit bugetul pentru proiectele locale, însă a reamintit si că la data de 17 august a fost lansat apelul pentru proiectele de înființare a stațiilor de distribuții de gaz natural.

„În ceea ce privește proiectele locale, la rectificare bugetară am suplimentat sumele pentru persoanele cu dizabilități, salariile asistenților personali, cu 628 de milioane. Vom aloca din fondul de rezervă al Guvernului o sumă de aproximativ 800 de milioane pentru echilibrarea bugetelor locale ca urmare a reducerii veniturilor, pentru a asigura fie cheltuieli de co-finanțare fie cheltuieli de funcționare, fie eventual niste arierate care afectează derularea bugetelor locale. În maxim două săptămâni probabil vom emite Hotărârea de Guvern.

La data de 17 august am lansat, așa cum am promis, apelul de proiecte pentru înființarea de distribuții de gaz natural, iar aici urmăriți conținutul apelului și toți cei care sunteți în situația de a avea nevoie de finanțarea înființării distribuției de gaz să îndepliniți condițile și să depuneți proiectele. Apelul va dura trei luni, sigură că noi nu vom aștepta trei luni pentru a face evaluarea. Evaluarea se va face în etape, după o lună se iau toate proiectele se realizează evaluare, apoi după încă o lună se face iar evaluare și după finalul apelului se va face evaluarea proiectelor. Alocarea inițială este de 234 de milioane de euro, dar vă spun că în cazul în care vor fi solicitări pentru o valoare mai mare, am discutat cu domnul ministru Boloș să suplimentam finanțarea, prin supracontractare”, a declarat Ludovic Orban.