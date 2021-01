Ludovic Orban: Am luat decizia de a mă vaccina pentru a le arăta românilor că trebuie să aibă încredere (VIDEO)

Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban s-a vaccinat anti-COVID în această dimineață, la Spitalul Militar Central. Tot în această dimineață s-a vaccinat și președintele Senatului, Anca Dragu. Totodată, reamintim că vineri a fost vaccinat cu prima doză președintele Klaus Iohanis, iar în cursul zilei de sâmbătă premierul Florin Cîțu.

„Am luat decizia de a mă vaccina în special cu obiectivul de a le arăta românilor că trebuie să aibă încredere în vaccin și în procesul de vaccinare, dar și că vaccinarea cetățenilor români reprezintă singura cale pentru a reveni la o viață normală și a putea relua procesul de creștere economică și pentru a putea să ne reluăm viața în condiții de normalitate. Cred că acestă campanie de vaccinare este funamentală pentru evoluția economică a României. Apreciez solidaritatea în abordarea campaniei de vaccinare la nivel european, în faptul că la nivel european Comisia Europeană s-a implicat extrem de serios pentru a susține procesul de vaccinare în toate țările UE. Deja există doua vacicnuri aprobate, cantitatea de vacicnuri disponibilă pentru România va crește în timp. Capabitatea, infrastructrua și logisita necesară va permite vaccinarea unui număr din ce în ce mai mare de cetățeni români, ca într-un timp cât mai scurt să reușim să învigem pandemia”, a declarat Orban, la ieșirea din Spitalul Militar din București.

Cei doi au fost întrebați dacă au existat reacții adverse în urma vaccinării, având în vedere că au petrecut mai mult timp înauntru, după ce au primit prima doză de ser anti-COVID.

„Este o procedură de minim 15 minute în care personalul medical îi ține sub observație pe cei care se vaccinează. Am avut și un schimb de idei cu doamna directoare a acestui spital”, a precizat Anca Dragu, președintele Senatului.

Alături de Ludovic Orban, s-a vaccinat astăzi și președintele Senatului, Anca Dragu. „Mă bucur că am ajuns în această zi în care vaccinul împotriva acestui virus să fie disponibil. Mă bucur că rata de vaccinare a crescut. Am ajuns la 30.000 de vaccinări pe zi. Asta înseamnă că în curând ne putem relua viețile.

Putem să ne vizităm familia, să ne îmbrațisăm cu cei apropiați, să reluăm activitățile, să mergem să ne plimbăm, într-un cuvânt să revenim la viața normală. Este un semn bun pentru economia românească și pentru acest nou început de an”, a declarat Anca Dragu.

