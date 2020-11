Ludovic Orban: Am luat măsuri severe, chiar cu riscul de a pierde voturi (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban, liderul liberalilor, a declarat, luni, că Guvernul PNL a luat măsuri dure pentru a limita răspândirea coronavirusului, și asta chiar cu riscul pierderii unor voturi la alegerile parlamentare. Acesta a insistat că deciziile au fost chiar mai dure decât în alte state, dar ele și-au demonstrat deja eficacitatea.

Întrebat, luni, dacă măsurile anticoronavirus vor deveni mult mai dure după alegerile parlamentare din 6 decembrie, premierul Ludovic Orban a răspuns: „Măsurile pe care le luăm nu au legătură cu alegerile. Am luat măsuri severe, chiar cu riscul de a pierde voturi. Am luat măsuri în primă fază care era aplicabile la nivel local în funcţie de rata de infectare, după care am mai luat un set de măsuri naţionale, care au generat nemulţumire din partea multor români”.

Orban a insistat că măsurile luate de Guvernul pe care îl conduce și-au demonstrat deja eficacitatea: „A trebuit să luăm aceste măsuri şi iată că ele au reuşit să îşi demonstreze eficacitatea, pentru că suntem în a treia săptămână consecutivă în care suntem relativ la un plafon, iar în săptămâna care a trecut a început să crească numărul de vindecări, ba chiar am avut prima zi în care numărul de vindecări a fost mai mare decât numărul persoanelor care s-au infectat. Măsurile pe care le-au luat au efecte”.

Ludovic Orban a insistat apoi că unicul obiectiv al Guvernului este intrarea pe un trend descendent, astfel încât tot mai puțini români să contracteze virusul.

El a mai precizat că în România chiar au fost luate măsuri mai ferme decât în alte țări: „Am fost criticaţi pentru că am închis şcolile. Portugalia a aceeași decizie şi alte ţări au luat decizii similare. Măsurile pe care le-am prevăzut au fost măsuri destul de severe, înainte ca alte ţări să ia măsuri destul de severe şi uitaţi-vă evoluţia pandemiei din cel de-al doilea val din celelalte ţări şi evoluţia pandemiei la noi".

Ludovic Orban susține că măsura carantinării a dat rezultate

„Am făcut analiza pe localităţi care au intrat în carantină. De exemplu, Zalău, Jibou din Sălaj, Baia Mare, cele care au intrat printre primele în carantinare, evoluţii oarecum similare, au mai rămas trei, patru, cinci zile în care a existat o tendinţă de creştere după care s-a intrat în plafon şi în toate aceste localităţi au intrat pe pantă descendentă în ceea ce priveşte numărul de infectări”, a mai declarat premierul Ludovic Orban.

De altfel, și Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a spus că măsura carantinării, acolo unde ea a fost aplicată, a dat rezultate.

„Din datele pe care le avem acum, mai multe localități intrate în carantină, chiar dacă la început au continuat să crească, acum vedem în unele dintre ele o scădere importantă. Poate la finalul perioadei de carantină să vedem că coboară sub nivelul cu care au început carantina”, a precizat secretarul de stat Raed Arafat.