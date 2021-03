Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat luni că liberalii au votat înc adrul birorului politic ca senatorii partidului să voteze împotriva moțiunii simple, inițiată de PSD și care îl vizează pe ministrul Economiei, Claudiu Năsui:

“Astăzi am dezbătut subiectul și am luat o decizie în biroul politic în care am mandatat senatorii PNL să voteze împotriva moțiunii inițiată de PSD. Când este vorba despre poziționări politice, Biroul Politic ia decizii politice. La fel am făcut și celeilalte moțiuni, din Camera Deputaților împotriva unui alt ministru.

A existat un vot împotrivă. Nu vă dau identitatea, pentru că e democrație în partid. Am stabilit clar poziția politică a partidului. Pe de altă parte noi susținem implementarea eficientă și rapidă a tuturor programelor de susținere a mediuluid e afaceri. Creșterea vitezei de evaluare a solicitărilor de finanțare pe Pilonul 2, capital de lucru, înc adrul finanțărilor pe care le-am hotărât in fonduri europene. De asemenea realizarea cât mai rapidă a normelor privind schema de ajutor de stat pentru susținerea companiilor din cadrul HoReCa. De asemneea, sunt o serie de alte proiecte care trebuie tratate cu toată seriozitatea”, a precizat Ludovic Orban.