Ludovic Orban: Am preluat PNL într-o stare destul de proastă și am câștigat aproape toate bătăliile. Am dus formațiunea în poziția de principal partid de guvernământ (VIDEO)

Ludovic Orban continuă turneul prin țară pentru a lua pulsul organizațiilor înainte de congresul în care liberalii își vor alege următorul președinte. La Iași, acesta a glumit pe seama criticilor aduse de Emil Boc, care a spus despre el că i s-a terminat benzina, informează B1 TV în cadrul Știrilor B1, prezentate de Ștefan Pășcuță.

Ludovic Orban, despre realizările sale în funcția de președinte PNL

„Domnul Boc, de exemplu, a spus că mi s-a terminat benzina și am recunoscut. Într-adevăr, nu mai am mai achiziționat benzină, pentru că viitorul sunt mașinile electrice și nu mai e nevoie de benzină, e nevoie de baterii, iar în materie de baterii, le-am povestit cum unii colegi șugubăți îmi spun Duracell”, a spus Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Însă, dincolo de glumă, Ludovic Orban a ținut să puncteze că a preluat partidul într-un moment în care PNL era jos de tot, iar acum l-a adus la stadiul de principala forță politică din coaliția de guvernare.

„N-am nevoie de benzină, am ce-mi trebuie, am o energie suficient de mare astfel încât să ofer și mai mult Partidului Național Liberal decât am oferit în cei patru ani în care am condus partidul. Să nu uităm că am preluat partidul într-o stare destul de proastă, un partid aflat în opoziție, un partid în care era lumea cam demoralizată, nu mai avea încredere în victorie și am câștigat aproape toate bătăliile, iar la finalul alegerilor celor patru runde de alegeri care au avut loc, am dus PNL în poziția de principal partid de guvernământ”, a mai afirmat Ludovic Orban.