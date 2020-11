Ludovic Orban: Am solicitat o mobilizare suplimentară pentru a asigura respectarea măsurilor de protecție sanitară. Am cerut și identificarea în cotinuare de noi soluții pentru creșterea capacității de tratare (VIDEO)

Prim-ministrul Ludovic Orban a precizat că, în cadrul videoconferinței de duminică, a solicitat „din nou” o mobilizare suplimentară din partea autorităților pentru a asigura respectarea măsurilor de protecție sanitară, fie că este vorba despre cele implementate la nivel național, fie despre cele care au fost adoptate pe plan județean sau local în funcție de depășirea indicilor de răspândire a virusului. Totodată, premierul a menționat că a cerut și „identificarea în continuare de noi soluții pentru a crește capacitatea de tratare în spitale, în primul rând în cadrul secțiilor de Terapie Intensivă”.

