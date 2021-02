Ludovic Orban: Am supus validării, în BPN, 72 de candidați pentru funcțiile de secretari de stat, președinți și vicepreședinți de agenții / Am stabilit reprezentanți pe care i-am considerat potriviți să gireze funcții publice

Liderul PNL, Ludovic Orban a anunțat sâmbătă, după întâlnirea Biroului Politic Național că organizațiile PNL, au formulat propuneri pentru funcțiile de secretari de stat, preșdiți, vicepreședinți de agenții și a existat o evaluare, realizată de o comisie desemnată de către președinții filialelor județene.

În urma evaluării au fost supuse validării BPN, un număr de 72 de candidați pentru pozițiile respective.

„Biroul Politic Național, în conformitate cu procedurile statuatre, organizațiile PNL au formulat propuneri pentru pozițiile de secretari de stat, președinți, vicepreședinție de agenți, a existat o evaluare realizăt de vicepreședinții filialelor județene, în umra evaluării am supus validării BPN 72 de candidați pentru pozițiile respective și să susțină premierii și miniștrii în activitatea Executivului.

Am susținut reprezentanți care și-au desfășurat activitatea în cadrul Guvernului pe care l-am condus, am susținut reprezentanți noi, dar figuri cunoscute, precum Lucian Heiuș, care va fi secretar de stat la Ministerul Finanțelor, (...) Aurel Simion, secretar de stat la Ministerul Agriculturii (...) Am stabilit reprezentanți pe care i-am considerat potriviți să gireze funcții publice”, a decalrat președintele PNL, sâmbătă, după reuniunea BPN a PNL.

