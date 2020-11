Ludovic Orban: „Am transmis către toți colegii noștri să se oprească două zile din campania electorală, din respect pentru cei care și-au pierdut viața, pentru familiile lor și pentru cei care au avut de suferit” (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban, președintele PNL, a anunțat că le-a transmis colegilor liberali „să se oprească două zile din campania electorală, din respect” pentru persoanele care și-au pierdut viața în incendiul de la Spitalul Județean Piatra Neamț și familiile lor.

