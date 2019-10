Ludovic Orban: ”Examenul de rezidențiat va fi una din prioritățile guvernului nostru. Analizăm posibilitatea de a mări numărul de locuri” (VIDEO)

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat, joi, că organizarea examenului de rezidențiat va fi o prioritate a guvernului PNL în cazul în care acesta va fi, din nou, amânat, și că se ia în calcul inclusiv suplimentarea numărului de locuri.

”Guvernul și-a demonstrat incapacitatea prin faptul că nu au fost în stare să organizeze rezidențiatul la timp. Dacă nu vor fi în stare să-l organizeze, examenul de rezidențiat va fi una din prioritățile guvernului nostru.

Ne gândim inclusiv la numărul de locuri care vor fi scoase la concurs în cadrul examenului de rezidențiat.

Mi se pare foarte ciudat să scoți la concurs 466 de locuri, mai puține decât anul trecut, în condițiile în care este nevoie de medici.

Mi se pare că această formă de examinare nu este absolut necesară pentru că toți cei care participă la acest examen sunt absolvenți ai facultăților de profil, au învățat ani de zile ca să capete dreptul de a profesa și dacă nu iau rezidențiatul nu pot să activeze în profesia pentru care s-au pregătit.

Analizăm posibilitatea de a mări numărul de locuri pentru a permite unui număr cât mai mare de absolvenți să profeseze”, a declarat Ludovic Orban.

Examenul de rezidențiat era programat la 17 noiembrie însă a fost amânat până la data de 8 decembrie, în contextul în care nu există un ministru al Educației care să semneze ordinele necesare organizării concursului.

În condițiile demiterii guvernului Dăncilă prin moțiune de cenzură, nu este exclusă posibilitatea ca examenul să fie amânat din nou.

