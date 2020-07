Atac dur al premierului Ludovic Orban la adresa aleşilor, după ce votul din Senat, pe legea carantinei, s-a amânat pentru luni, la ora 9.30. Premierul spune că, deşi preşedintele Klaus Iohannis a cerut urgentarea procedurilor, aleşii sabotează sistematic guvernanţii care rămân fără arme împotriva pandemiei. Orban s-a declarat revoltat și indignat de această situație și a avertizat că amînarea dezbaterii și aprobării actului normativ în Senat duce la ”o creștere dramatică” a riscului de infectare cu noul coronavirus a populației.

”Dați-mi voie să transmit un mesaj de revoltă și de indignare față de amânarea dezbaterii și aprobării de către Senat a legii care să ne pună la dispoziție instrumentele indispensabile de care avem nevoie în lupta împotriva epidemiei. Amânarea adoptării legii înseamnă o creștere dramatică a riscului de infectare. În toate țările democratice din lume, autoritățile au la dispoziție aceste instrumente care sunt carantina, izolarea la domiciliu, posibilitatea de a trata pacienții sub control medical. În momentul de față, Guvernul și autoritățile din România sunt lipsite de acest instrument vital. Au ieșit din spital foarte mulți pacienți, nu am avut posibilitatea să determinăm izolarea la domiciliu a pacienților și tratarea lor la domiciliu. La ora actuală, în urma anchetelor epidemiologice, nu avem această pârghie pe care o are orice autoritate din orice țară civilizată, pârghia de a decide izolarea la domiciliu a persoanelor care au intrat în contact cu persoane infectate. (...) Sunt măsuri de izolare a virusului, nu a persoanei”, a spus Ludovic Orban, sâmbătă, după o videconferință cu prefecții și șefii structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

Totodată, șeful Guvernului i-a acuzat pe cei de la PSD că se încăpățânează să pună bețe-n roate autorităților care încearcă să țină sub control epidemia de coronavirus.

”Nu pot să înțeleg de ce se amână adoptarea acestui act normativ care este vital. Fiecare zi în care nu intră în vigoare această lege înseamnă un risc major pentru creșterea nivelului de presoane infectate și de răspândire a virusului în comunitate.

Este evident că avem o creștere a numărului de cazuri. (...) Nu pot să înțeleg de ce PSD se încăpățânează să tragă de timp, să ne pună bețe-n roate și să împiedice adoptarea unor decizii care sunt vitale pentru a apăra sănătatea și viața românilor.

Sunt la capătul răbdării. Acest joc politicianist, acest sabotaj sistematic la care sunt supuse autoritățile din România în bătălia contra epidemiei deja nu ne afectează pe noi, afectează viața oamenilor. Le mai solicit o dată: adoptați legea!

Legea permite ca, într-o situație de epidemie, autoritățile competente să dispună măsuri simple: izolare la domiciliu, carantină, carantină zonală. Ce s-ar fi întâmplat în Țăndărei, de exemplu, dacă nu puteam institui carantina? Probabil, s-ar fi împrăștiat virusul în tot județul Ialomița și nu numai”, a mai spus Ludovic Orban.

România se confruntă cu o creștere alarmantă a numărului de cazuri de coronavirus. Joi a fost atins cel mai mare număr zilnic de noi îmbolnăviri de la începutul epidemiei în țara noastră – 614.

Iar vineri, Grupul de Comunicare Strategică a raportat 592 de noi cazuri de COVID-19. Astfel, bilanțul total al cazurilor de coronavirus în țara noastră ajunge la 31.381. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 22.812 au fost externate, dintre care 21.129 de pacienți vindecați și 1.683 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile după depistare. În ceea ce privește bilanțul deceselor, autoritățile române anunță că acesta a ajuns la 1.847, ultimele 13 victime fiind înregistrate în intervalul 9 iulie, ora 10.00 – 10 iulie, ora 10.00.

