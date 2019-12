Ludovic Orban, despre angajarea răspunderii privind alegerea primarilor în două tururi: ”Există majoritate în Camera Deputaților, unde sunt 3 proiecte legislative. PSD refuză să le pună pe ordinea de zi” (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat luni, referitor la o posibilă angajare a răspunderii de către Guvern în privința alegerii primarilor în două tururi, că există o majoritate în Camera Deputaților, unde există trei proiecte de lege în acest sens, și i-a acuzat pe cei de la PSD că se opun introducerii pe ordinea de zi a acestor proiecte.

”Există majoritate în Camera Deputaților, unde sunt 3 proiecte legislative pentru alegerea primarilor în două tururi. Singura problemă e că PSD s-a întors în perioada Dragnea, refuză să pună pe ordinea de zi proiectele. Vom încerca și în plen să introducem pe ordinea de zi”, a declarat Ludovic Orban.

Premierul nu a precizat însă dacă Executivul își va asuma răspunderea în privința acestui proiect.

