Orban: „Dacă e să se ajungă la anticipate, acest lucru nu se va întâmpla cu participarea, cu susținerea PNL” (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat că, dacă se va ajunge la anticipate, acest lucru nu se va întâmpla cu susținerea PNL, căci prioritatea numărul 1 a liberalilor în acest moment este punerea în practică a programului de guvernare.

„PNL se află la guvernare. Guvernul PNL a prezentat în fața Parlamentului un program pe care, în momentul în care l-a prezentat, s-a angajat să îl pună în practică. Prioritatea numărul 1 a PNL e realizarea acestui program.

Dacă e să se ajungă la anticipate, acest lucru nu se va întâmpla cu participarea, cu susținerea PNL. Se poate ajunge la acest lucru dacă o majoritate din Parlament reușește să strângă numărul suficient de voturi.

Proritatea pentru noi e realizarea obiectivelor din programul de guvernare”, a insistat Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.