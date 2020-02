Orban, întrebat despre anticipate: „Noi ne ducem la negocieri pentru a încerca să formăm o majoritate” (VIDEO)

Ludovic Orban, premierul interimar, a declarat că șansele de a mai avea alegeri anticipate vor depinde de modul în care se vor comporta parlamentarii la votul de învestire a Guvernului Cîțu. Acesta a mai afirmat că liberalii vor merge la negocieri cu partidele pentru a obține o majoritate.

Precizarea vine în contextul în care Curtea Constituțională a decis să desemnarea de către președintele Klaus Iohannis a lui Ludovic Orban pentru a doua oară ca premier a fost neconstituțională, dat fiind că scopul declarat al lui Orban a fost nu acela de a face majoritatea pentru învestire, ci de a forța anticipatele prin picarea propriului guvern. După ce judecătorii constituționali s-au pronunțat, Iohannis l-a desemnat premier pe Florin Cîțu.

Întrebat dacă mai e plauzibilă varianta anticipatelor, Orban a răspuns: „Sigur că alegerile anticipate vor depinde de Parlament și de cum se poziționează parlamentarii în cursul procedurilor de învestire”.

La insistențele jurnaliștilor, liderul PNL a afirmat „noi vom purta discuții cu toate grupurile parlamentare, cu partidele, individual cu parlamentarii”.

Chestionat dacă negocierile se vor purta pentru a se ajunge la anticipate sau pentru a fi învestit Guvernul Cîțu, Ludovic Orban a răspuns: „Noi ne ducem la negocieri pentru a încerca să formăm o majoritate”.

