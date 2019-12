Premierul Ludovic Orban a declarat că PNL e primul partid care va lupta pentru organizarea de alegeri anticipate atunci când va exista o voință clară și convingătoare din partea majorității parlamentarilor pentru un astfel de scenariu. Altfel, „nu ne aruncăm în aventuri”.

„Susținem ideea anticipatelor, problema e dacă există realist această posibilitate. Am comunicat în repetate rânduri: normal că discutăm cu partidele, dar, ca să declanșezi anticipatele, e nevoie de un număr de partide care să aibă un număr de parlamentari, minim 50%, care să asigure că vor fi respinse succesiv două propuneri de guvern. Altfel, nu ne aruncăm în aventuri numai ca să ne trezim că la a doua învestire parlamentarii votează orice variantă numai ca să-și mențină mandatul. Când va fi voința reală și convigătoare pentru anticipate, PNL e primul. Uitați-vă în sondaje: politic, partidul care ar avea cel mai mult de cânștigat va fi PNL”, a declarat Ludovic Orban.

