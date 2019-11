Guvernul suspendă ‘PARODIA DE CONCURS’ pentru șefia Agenției Medicamentului. Ludovic Orban: ‘Trebuie să existe o selecţie obiectivă şi să fie selectat cel mai bun candidat cu cel mai bun program’ (VIDEO)

Noul ministru al Sănătății, Victor Costache, a blocat concursul pentru conducerea Agenției Naționale a Medicamentului demarat de fostul ministru Sorina Pintea.

Anunțul a fost făcut joi dimineață de către premierul Ludovic Orban, care a participat, alături de vicepremierul Raluca Turcan, la preluarea mandatului de ministru al Sănătăţii de către Victor Costache.

Prim-ministrul a atras atenția că Agenţia Medicamentului trebuie să ia decizi corecte, rapide, trebuie să ţină cont de realităţile de pe piaţă şi trebuie să renunţe la discriminările care există între diferiţii actori economici de pe piaţă.

"Agenţia Medicamentului trebuie să ia decizii corecte, trebuie să ia decizii rapide, trebuie să ţină cont de realităţile de pe piaţă şi trebuie să renunţe la discriminările care există între diferiţii actori economici de pe piaţă. Aici am înţeles că domnul ministru a blocat parodia de concurs, s-a amânat concursul. Trebuie reluată, din punctul meu de vedere, procedura şi trebuie făcut un concurs pe bune, la care orice specialist în domeniu care doreşte să participe să poată să participe, să existe o selecţie obiectivă şi să fie selectat cel mai bun candidat cu cel mai bun program", a declarat Ludovic Orban, la sediul Ministerului Sănătății.

Premierul a subliniat că trebuie eliminată "orice discriminare" între furnizorii de servicii medicale privaţi şi cei din domeniul public.

"Trebuie eliminată orice discriminare între furnizorii privaţi de servicii medicale şi furnizorii publici de servicii medicale. De asemenea, ministerul trebuie să îşi refacă capacitatea administrativă, trebuie să fluidizeze toate procedurile, să înceteze să mai fie o frână prin tot felul de avize, autorizaţii care sunt blocate cu lunile sau cu anii atunci când există iniţiative. În special iniţiative private în domeniul medicinei", a mai spus Orban.

