Ludovic Orban, premierul României, a anunțat marți, 17 noiembrie, majorarea capacității locurilor pentru secțiile ATI din țară. Informații despre cum vor fi mai exact distribuite aceste locuri, vor fi oferite în cursul acestei săptămâni.

„În primul rând am discutat despre capacitatea de tratare în secțiile de ATI. Am analizat posibilele soluții, obiectivul nostru e ca în termen de o săptămână să creștem cu peste 200 de locuri în secțiie de la ATI. De asemenea, ca pregătirea noilor secții de ATI să fie extrem de riguroasă, toate sistemele să fie funcționale, instalațiile să funcționeze corect. Am evaluat spitalele, în cursul zilei de mâine-poimâine, va fi emis ordinul de ministru (...)", a declarat Ludovic Orban, în urma unei întâlniri cu mai mulți oficiali la Ministerul Sănătății.

Declarațiile lui Ludovic Orban (VIDEO)

Peste 370.000 de cazuri confirmate de COVID-19 în România

Grupul de Comunicare Strategică a raportat, marți, 17 noiembrie, 8.262 de cazuri noi de COVID-19 depistate la nivel național și 186 de decese în ultimele 24 de ore. Potrivit autorităților, în secțiile de Terapie Intensivă din țară sunt internați 1.174 de pacienți confirmați cu noul coronavirus.

Până astăzi, 17 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 373.474 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. De asemenea, GCS a mai precizat, printre altele, că 253.244 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 8.262 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.