Ludovic Orban anunță că Guvernul va sesiza CCR dacă PSD va modifica în Parlament proiectul priuvind rectificarea bugetară în sensul majorării pensiilor cu 40% (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, că Guvernul va sesiza Curtea Constituțională dacă PSD va veni cu amendamente în Parlament a proiectul de lege privind rectificarea bugetară, amendamente care să prevadă majorarea pensiilor cu 40% și creșterea salariilor profesorilor din luna septembrie. Proiectul de rectificare bugetară prezentat de Guvern prevede majorarea punctului de pensie cu 14% de la 1 septembrie. În urmă cu câteva zile, prim-ministrul preciza că acest procent este maximul pe care îi poate suporta în acest moment bugetul de stat în contextul crizei economice provocate de pandemia de coronavirus.

Întrebat, luni, dacă Guvernul se va adresa CCR în cazul în care social-democrații vor face modificări la legea privind rectificarea bugetară, Ludovic Orban a răspuns: ”Cu siguranță”.

Așadar, potrivit proiectului de rectificare bugetară, punctul de pensie va crește cu 14% din septembrie, ceea ce înseamnă că va ajunge de la 1.265 lei la 1.442 lei, adică o creștere cu 177 de lei.

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a anunțat deja că parlamentarii PSD vor veni cu amendamente la acest proiect, susținând că există bani la buget pentru majorarea pensiilor cu 40%.

