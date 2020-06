Ludovic Orban anunță că Guvernul va sesiza CCR în legătură cu legea privind dublarea alocațiilor: ”Este un proiect în care nu sunt prevăzute sursele de finanţare” (VIDEO)

Premierul a anunțat luni că Guvernul va sesiza Curtea Constituțională cu privire la dublarea alocațiilor. Șeful Executivului a anunțat că sesizarea se va baza pe faptul că în actul normativ care prevede dublarea alocațiilor pentru copii nu sunt prevăzute sursele de finanțare.

”Decizia pe care am luat-o este să atacăm la Curtea Constituţională, pentru că este un proiect în care nu sunt prevăzute sursele de finanţare, cum sunt multe alte proiecte care au fost adoptate de Parlament fără punctul de vedere al Guvernului şi fără o încercare de colaborare şi deja am câştigat la Curtea Constituţională câteva sesizări împotriva unor proiecte de lege adoptate la Parlament pentru că ele nu au prevăzut sursa de finanţare şi nu au practic posibilitatea efectivă de punere în practică", a spus Ludovic Orban, la finalul ședinței Biroului Executiv al PNL.

Totodată, prim-ministrul a precizat că, în acest moment, Guvernul nu își permite să dubleze alocațiile.

”Pe baza raportului semestrial al Ministerului Finanțelor și raportului Comisiei de Prognoză, o să stabilim cu cât creștem alocațiile. Vom stabili un grafic de creștere progresivă, dar nu din primul moment”, a mai declarat Ludovic Orban.

Știre în curs de actualizare

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.