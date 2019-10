Ludovic Orban anunță condițiile pentru ca PNL să susțină organizarea alegerilor anticipate

Ludovic Orban, premierul desemnat, a declarat, vineri, că PNL susține alegeri anticipate doar în anumite condiții. Și anume: un pact între formațiunile politice care formează majoritatea, de a se angaja că nu vor vota învestirea a două guverne succesive, deoarece ar putea genera instabilitate guvernamentală

„Întâi învestim un guvern, după alegerile prezidențiale, pentru că oricum, până pe 21 decembrie, când depune jurământul președintele României, nu se pot organzia constituțional alegeri anticipate, ne așezăm la masă și discutăm. PNL va susține această variantă, cu o singură condiție, să existe un pact prin care formațiunile politice care dețin jumătate din Parlament, să se angajeze că nu votează învestirea a două guverne succesive, pentru că altfel, riscăm să aruncăm țara în criză, riscăm să creăm iarăși instabilitate politică și guvernamentală, și să ajungem la a doua învestire, să se învestească guvernul în orice formulă de guvern este prezentată.”, a spus Orban.

Orban a făcut aceste afirmații după discuțiile purtate, vineri, cu Dan Barna, fiind cunsocut faptul că liderul USR susține ideea alegerilor anticipate.

Întrebat dacă asta înseamnă că se angajează, în fața presei, că își va da demisia după prezidențiale dacă va exista acest acord politic, liderul PNL a precizat că "vom găsi cea mai bună formulă de a declanșa alegerile anticipate, în condițiile în care va exista un pact între formațiuni politice care dețin 50% din voturile Parlamentului pentru a garanta respingerea

a două propuneri de Guverne, pentru că altfel nu se îndeplinesc condițiile constituționale".

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.