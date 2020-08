Ludovic Orban anunță înfrângerea PSD: „Moțiunea de cenzură este consumată" (VIDEO)

Ludovic Orban crede că moțiunea de cenzură inițiată de PSD nu are vreo șansă, în urma amânării cu o oră a șendinței pentru a stabili dacă se face sau nu cvorum.

„Moțiunea a fost depusă într-o sesiune extraordinară și votată în altă sesiune extraordinară. Din punctul meu de vedere, moțiunea este consumată. Trebuie să așteptăm decizia CCR pentru că atunci se va decide ce va urma. Mâine începe sesiunea ordinară, asta este o altă năzdrăvănie a PSD, să întrăm cu moțiunea în a treia sesiune”, a declarat premierul.

Bănuiți de o posibilă înțelegere cu PSD de anumite figuri politice, Ludovic Orban a negat acest aspect.

„Ce înțelegere să avem? Că ei vor să ne dea jos, iar noi ne facem treaba pentru România”, a declarat Ludovic Orban, în timpul pauzei de la dezbaterile din plen, în lipsa cvorumului.

Sursă Video: George Forcoș

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.SURPRIZĂ! VESTEA MOMENTULUI. Săptămâna de lucru se REDUCE la 4 zile, din cauza COVID-19