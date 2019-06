Președintele PNL, Ludovic Orban, anunță că moțiunea de cenzură împotriva guvernului este aproape gata și, cel mai probabil, va fi depusă în cursul zilei de miercuri.

Orban a anunțat că a purtat discuții cu toate partidele și are semnale pozitive din partea PMP, USR, Pro România și UDMR.

