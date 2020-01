Premierul Ludovic Orban a anunțat, luni, că Guvernul va pregăti o ordonață prin care să fie adoptate mopdificările la OUG 114. Asta în condițiile în care PSD a atacat la Curtea Constituțională legea prin care Guvernul și-a angajat răspunderea asupra schimbărilor din controversata ordonanță de urgență.

Astfel, șeful Guvernului i-a acuzat pe cei de la PSD că prin atacare legii la CCR arată că nu vor intrarea în vigoare a acestor modificări.

”Din cauza modului in care a fost construită OUG 114 a trebuit să includem în legea de corectare o serie de măsuri pe care le-am considerat necesare pentru construcția bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale. Este vorba despre câteva prevederi care sunt importante: înghețarea pentru 2020 la nivelul anului 2019 a indemnizației demnitarilor, încetarea detașărilor din mediul privat în zona publică, interzicerea cumulului pensiei cu salariul în sectorul public, plafonarea punctului de amendă, prorogarea termenului de intrare în vigoare a articolului 200 din Codul administrativ privitor la pensiile speciale ale aleșilor locali.

Toate aceste măsuri stau la baza construcției bugetare și trebuie adoptate cât mai rapid pentru că altfel riscă să afecteze în mod negativ construcția bugetară. PSD a atacat la CCR această lege.

A atacat pe fond doar prevederea privind cumulul pensiei cu salariul.

Prin atacul la CCR, PSD și-a asumat răspunderea să împiedice intrarea în vigoare a acestor măsuri”, a spus premierul, după ședința Biroului Executiv al PNL.

În aceste condiții, Ludovic Orban a anunțat că, cel mai probabil, Guvernul va adopta o ordonanță în baza căreia măsurile cu pricina să intre imediat în vigoare.

”Ca atare toate aceste prevederi pe care noi le-am considerat necesare, de bun-simț, măsuri prin care să reducem cheltuielile și să facem ordine în sistemul public, ar fi trebuit să intre în vigoare. Atacul la CCR împiedică intrarea în vigoare, iar PSD a arătat că nu dorește aceste măsuri și că dorește să ne încurce și mai tare.

Am cerut sprijinul colegilor mei. Cel mai probabil vom adopta un act normativ sub formă de ordonanță astfel încât să asigurăm intrarea în vigoare imediată a acestor măsuri”, a mai spus Ludovic Orban.

