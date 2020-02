Liderul liberal, Ludocvic Orban, și-a început duminică, discursul de la Consiliul Național al PNL, cu un apel la adresa colegilor săiâ, în vederea alegerilor care vor avea loc în acest an.

”Bună ziua și bine v-am găsit, stimați colegi, atât cei de pe hol, cât și cei din sală. Sper ca în campanie să nu fim unii pe hol, și alții la muncă, în teren. Sper ca cei care se ocupă să știe cine a fost, în ultima perioadă, pe hol, și cine a fost în eforturile uriașe pe care le-am dus în bătăliile de anul trecut”, a le-a spus Ludovic Orban liberalilor prezenți la Palatul Parlamentului.

Pe ordinea de zi a evenimentului se află prezentarea raportului de activitate al Guvernului, bilanţul politic al conducerii liberalilor şi bilanţul grupurilor parlamentare.

