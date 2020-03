Orban, apel către politicieni: Nu pot fi de acord ca pe subiectul coronavirus să se facă jocuri politice. Aici e vorba de sănătatea oamenilor (VIDEO)

Ludovic Orban le-a cerut politicienilor să nu profite de epidemia de coronavirus.

„Fac un apel la ceilalți lideri politici - acest subiect nu e unul politic, vizează viața oamenilor, sănătatea lor. Nu pot fi de acord ca pe subiectul coronavirus să se facă jocuri și calcule politice, unii să încerce să câștige capital politic din astfel de atitudini politicianiste. E riscul să se prezinte informații eronate, de a se crea o percepție incorectă asupra evoluției normale, firești legate de coronavirus”, a declarat președintele PNL.

