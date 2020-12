Ludovic Orban: Apreciez foarte mult opţiunea domnului Nicuşor Dan / A văzut faptul că are un partener loial în guvernul PNL

Premierul Ludovic Orban s-a arătat încântat de decizia primarului în funcție de a susține Partodul Național Liberal la alegerile parlamentare din data de 6 decembrie. Totodată, Orban susține că Nicușor Dan a văzut programul de guvernare al PNL, dar și un partener loial în Executiv, după cum a precizat miercuri seară, la România TV.

„Apreciez foarte mult opţiunea domnului Nicuşor Dan şi mai ales că a făcut-o publică. Nicuşor Dan a spus că va vota cu PNL şi a şi explicat de ce. Pentru că a văzut programul de guvernare şi pentru un motiv foarte simplu, pentru că a văzut faptul că are un partener loial în guvernul PNL, în PNL (...). Noi imediat am intervenit pentru a susţine rezolvarea problemelor în Bucureşti”, a declarat premierul Ludovic Orban, după ce edilul Nicușor Dan a anunțat public că susține PNL la scrutinul din 6 decembrie.

Nicușor Dan susține PNL la alegerile locale din 6 decembrie

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat în cursul zilei de miercuri, la sediul de campanie al PNL din București, că este necesar ca PSD să fie trimis în opoziție, afirmând că îi susține pe liberali la scrutinul din 6 decembrie.

„Consider obligatoriu să trimitem PSD în opoziţie după tot răul pe care l-a făcut şi României şi Bucureştiului şi pentru asta trebuie să ieşim duminică în număr mare la vot. Opţiunea mea pentru votul de duminică este PNL. Consider că un Guvern PNL puternic este cea mai bună variantă pe care o are România în acest moment. (...) Chiar dacă sunt fondatorul USR, consider cu toată onestitatea că PNL este varianta cea mai bună pentru România astăzi. Nu vreau să spun mai multe despre USR şi mai ales nu vreau să intru într-o polemică cu un partid care m-a sprijinit în alegerile locale”, a declarat edilul, în cursul zilei de 2 decembrie.