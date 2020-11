Ludovic Orban: Astăzi este ședința săptămânală obișnuită a CNSU. Principalul obiectiv, actualizarea listei țărilor cu incidență mai mare decât România (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a precizat că luni are loc „ședința săptămânală obișnuită” a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, ocazie cu care va fi actualizată lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat în contextul pandemiei de COVID-19.

