Premierul Ludovic Orban a anunțat că Guvernul își va asuma răspunderea în Parlament pe două pachete de legi.

Primul pachet include prorogarea termenelor din legile justiție privind pensionarea anticipată, trecere de la complete de 2 la 3 și de la mărirea vechimi pentru intrarea în magistratură. În primul pachet se află și Legea plafoanelor, necesară pentru adoptarea bugetului de stat. „De asemenea, ne vom angaja răspunderea pentru abrogarea tuturor prevederilor catastrofale din OUG 114”, a mai spus liderul liberalilor.

Orban a mai anunțat că vor abroga și OUG 51, astfel încât să poată fi decontată naveta școlară.

„Ne angajăm răspunderea pe două pachete de legi. Prima: pentru un proiect ce va cuprinde modificări în două domenii, va cuprinde legea plafoanelor bugetare. Vrem să terminăm legea bugetului până la sfârșitul anului. Dar, pentru asta avem nevoie de aprobarea legii plafoanelor. Bugetul nu poate fi aprobat fără această lege. Prima angajare va fi pentru prorogarea termenelor cuprinse în legile justiției, cu pensionarea magistraților, cu completele de 2 la 3, și intrarea în magistratură. La anul, ele nu vor mai exista.

Vom abroga Ordonanța 51 ca să permitem decontarea navetei școlare.

Ne vom angaja răspunderea pentru abrogarea OUG 114. Ea este în dezbatere parlamentară, dar am înțeles că unii vor să înăsprească condițiile. Suntem obligați, dacă vrem să punem lucrurile în normalitate, trebuie să ne angajăm răspunderea, nu în ședința de marți, ci în cea următoare”, a declarat Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.